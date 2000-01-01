24.10 09:35 MIGnews.com

Видео: полицейский избивает харедим в Иерусалиме

חיילת מתיזה פלפל על מפגינים חרדים קיצוניים ומקללת ללא סיבה... לא למדו כלום pic.twitter.com/MNhpD4lXbu — Yossi Eli (@Yossi_eli) 23 октября 2017 г.

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В интернете опубликовали видео на котором полицейский избивает ортодокса в Иерусалиме в понедельник, 23 октября. Инцидент произошел во время в ходе беспорядков, устроенных харедим в столице.На видео полицейский несколько раз наносит кулаком удар протестующему из организации "Иерусалимское крыло". Отметим, что харедим продолжают акции протеста против службы в ЦАХАЛе, передает Ynet.Некоторые ортодоксы разбили окна в автобусе и забросали сотрудников МАГАВа камнями.Также демонстранты на несколько часов перекрыли въезд в столицу в районе Струнного моста.В свою очередь источник в полиции прокомментировал события 23 октября:"Они вели себя не как демонстранты,а как люди, которые пришли, чтобы спровоцировать столкновения".