24.10 09:35 MIGnews.com
Видео: полицейский избивает харедим в Иерусалиме
В интернете опубликовали видео на котором полицейский избивает ортодокса в Иерусалиме в понедельник, 23 октября. Инцидент произошел во время в ходе беспорядков, устроенных харедим в столице.
На видео полицейский несколько раз наносит кулаком удар протестующему из организации "Иерусалимское крыло". Отметим, что харедим продолжают акции протеста против службы в ЦАХАЛе, передает Ynet.
Некоторые ортодоксы разбили окна в автобусе и забросали сотрудников МАГАВа камнями.
Также демонстранты на несколько часов перекрыли въезд в столицу в районе Струнного моста.
В свою очередь источник в полиции прокомментировал события 23 октября:
"Они вели себя не как демонстранты,а как люди, которые пришли, чтобы спровоцировать столкновения".
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