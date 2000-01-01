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twitter.com 24.10 09:35   MIGnews.com

Видео: полицейский избивает харедим в Иерусалиме

В интернете опубликовали видео на котором полицейский избивает ортодокса в Иерусалиме в понедельник, 23 октября. Инцидент произошел во время в ходе беспорядков, устроенных харедим в столице.

На видео полицейский несколько раз наносит кулаком удар протестующему из организации "Иерусалимское крыло". Отметим, что харедим продолжают акции протеста против службы в ЦАХАЛе, передает Ynet.




Некоторые ортодоксы разбили окна в автобусе и забросали сотрудников МАГАВа камнями.

Также демонстранты на несколько часов перекрыли въезд в столицу в районе Струнного моста.




В свою очередь источник в полиции прокомментировал события 23 октября:

"Они вели себя не как демонстранты,а как люди, которые пришли, чтобы спровоцировать столкновения".
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