24.10 10:05 MIGnews.com

Ведущая Эхо Москвы переведена в послеоперационную палату

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Ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр находится состоянии средней тяжести и переведена в послеоперационную палату. Об этом сообщается на официальном сайте редакции. Эту же информацию передает и агентство "Интерфакс" со ссылкой на справочную службу НИИ имени Склифосовского."Татьяна Фельгенгауэр в состоянии средней тяжести и переведена в послеоперационную палату" – говорится сообщении радиостанции.В понедельник днем неизвестный прорвался в здание радиостанции "Эхо Москва" и совершил ножевое нападение на журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Нападавший был задержан сотрудниками охраны офиса, а потерпевшую немедленно доставили с ножевым ранением в шею в больницу для спасения ее жизни.В отношении нападавшего следственным управлением СК по Москве возбуждено уголовное дело по статье ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).Позднее выяснилось, что подозреваемый – 48-летний гражданин Израиля Борис Гриц.По его словам ему пришлось напасть на ведущую из-за ее якобы преследования, используя телепатическую связь в целях "извести" задержанного. Сообщается, что СК планирует назначить Грицу психиатрическую экспертизу для проверки на вменяемость.