24.12 13:54 MIGnews.com

Страна хайтека будет молиться за дожди

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Довольно оригинально решил израильский министр сельского хозяйства Ури Ариэль предотвратить вероятную засуху этой зимой – молитвами. Так, в четверг у Стены Плача состоится религиозная церемония, предназначенная для "фермеров и широкой общественности"."Наряду с подготовкой к году засухи и ради дождя по инициативе министра сельского хозяйства Ури Ариэля на площади перед Стеной Плача состоится молитва", - говорится на лифлете, который министр опубликовал на своей странице в Facebook 22 декабря.На приглашении были напечатаны символы Израиля, министерства сельского хозяйства, а также мошавного и религиозного киббуцного движений.В интервью 7-му каналу ИТВ Ариэль призвал все общество принять участие в молитве, которая была назначена на 28 декабря, что совпадает с 10 тевета по еврейскому календарю. Этот день считается днем траура и раскаяния в связи с осадой Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором, поэтому иудеи 10 тевета постятся.Министр Ариэль призывает израильтян посетить Котель с зонтами, чтобы "развергнуть небесные врата".Как ожидается, к церемонии присоединятся главные раввины Израиля, раввин Стены Плача, председатель Ассоциации фермеров Израиля и генеральный секретарь мошавного движения.Стоит отметить, что метеорологическая служба Израиля предупреждает о еще одной сухой зиме: вероятность дефицита осадков в декабре, январе и феврале составляет 64,7%.