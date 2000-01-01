24.12 14:26 MIGnews.com

Самый большой самолет в мире прошел успешное испытание

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В Китае состоялось первое успешное испытание крупнейшего на сегодняшний день самолета-амфибия AG600.Взлетев из аэропорта Чжухай в провинции Гуандун на юге страны, гидросамолет пробыл в воздухе 64 минуты, набрав максимальную высоту в 3 тыс. метров. На борту судна находились четыре члена экипажа.Во время тестового полета были успешно испытаны летные характеристики, маневренность и стабильность самолета. При этом он сопровождался другим воздушным судном, в котором находилась команда технических сотрудников.Максимальная взлетная масса самолета, который создавался для тушения пожаров и спасательных работ на воде, составляет 53,5 тонн, за 20 секунд AG600 способен забрать до 12 тонн воды и сбросить 370 тонн жидкости без дозаправки.