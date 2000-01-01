24.12 18:08 MIGnews.com

Крушение двухмоторного самолета в США: погибли 4 человека

Several people killed when plane crashes at Bartow airport https://t.co/F3hhQR8NLr — WFLA NEWS (@WFLA) 24 декабря 2017 г.

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Двухмоторный самолет потерпел крушение в аэропорту Бартау в американском штате Флорида, четыре человека погибли.Об этом в воскресенье, 24 декабря сообщает телеканал WFLA со ссылкой на местные власти.Сообщается, что он упал в конце взлетно-посадочной полосы в муниципальном аэропорту Барту района Тампа-Бэй.На месте трагедии работают специалисты Национального совета безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США.На данный момент причина крушения пока не известна, однако по данным синоптиков, в момент крушения в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана.