24.12 18:08 MIGnews.com
Крушение двухмоторного самолета в США: погибли 4 человека
Двухмоторный самолет потерпел крушение в аэропорту Бартау в американском штате Флорида, четыре человека погибли.
Об этом в воскресенье, 24 декабря сообщает телеканал WFLA со ссылкой на местные власти.
Сообщается, что он упал в конце взлетно-посадочной полосы в муниципальном аэропорту Барту района Тампа-Бэй.
На месте трагедии работают специалисты Национального совета безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США.
На данный момент причина крушения пока не известна, однако по данным синоптиков, в момент крушения в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана.
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