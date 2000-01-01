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Крушение двухмоторного самолета в США: погибли 4 человека | Фото:24.12 18:08   MIGnews.com

Крушение двухмоторного самолета в США: погибли 4 человека

Двухмоторный самолет потерпел крушение в аэропорту Бартау в американском штате Флорида, четыре человека погибли.

Об этом в воскресенье, 24 декабря сообщает телеканал WFLA со ссылкой на местные власти.


Сообщается, что он упал в конце взлетно-посадочной полосы в муниципальном аэропорту Барту района Тампа-Бэй.

На месте трагедии работают специалисты Национального совета безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США.

На данный момент причина крушения пока не известна, однако по данным синоптиков, в момент крушения в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана.
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