24.12 18:27 MIGnews.com

ДТП на севере Нигерии: погибли 11 человек

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В городе Кано на северо-западе Нигерии в результате ДТП погибли 11 подружек невесты. Об этом в воскресенье, 24 декабря сообщает агентство Xinhua со ссылкой на дорожную полицию.Авария произошла в субботу вечером. Как сообщили в полиции, водитель автомобиля потерял управление и врезался в шлагбаум."Одиннадцать подружек невесты погибли в результате ДТП после местной свадьбы в нигерийском городе Кано. Женщины сопровождали молодых по дороге домой, когда водитель транспортного средства потерял управление и въехал в заградительную конструкцию", - говорится в сообщении.В результате ДТП погибли 11 подружек невесты. Восемь девушек получили смертельные травмы, еще трех подруг невесты не смогли спасти врачи местной больницы.Водитель и еще три девушки получили ранения.В пресс-службе полиции отмечают, что причиной ДТП стало превышение скорости.