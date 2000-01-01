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ДТП на севере Нигерии: погибли 11 человек | Фото:24.12 18:27   MIGnews.com

ДТП на севере Нигерии: погибли 11 человек

В городе Кано на северо-западе Нигерии в результате ДТП погибли 11 подружек невесты. Об этом в воскресенье, 24 декабря сообщает агентство Xinhua со ссылкой на дорожную полицию.

Авария произошла в субботу вечером. Как сообщили в полиции, водитель автомобиля потерял управление и врезался в шлагбаум.

"Одиннадцать подружек невесты погибли в результате ДТП после местной свадьбы в нигерийском городе Кано. Женщины сопровождали молодых по дороге домой, когда водитель транспортного средства потерял управление и въехал в заградительную конструкцию", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли 11 подружек невесты. Восемь девушек получили смертельные травмы, еще трех подруг невесты не смогли спасти врачи местной больницы.

Водитель и еще три девушки получили ранения.

В пресс-службе полиции отмечают, что причиной ДТП стало превышение скорости.
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