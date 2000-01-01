ДТП на севере Нигерии: погибли 11 человек

В городе Кано на северо-западе Нигерии в результате ДТП погибли 11 подружек невесты. Об этом в воскресенье, 24 декабря сообщает агентство Xinhua со ссылкой на дорожную полицию.
Авария произошла в субботу вечером. Как сообщили в полиции, водитель автомобиля потерял управление и врезался в шлагбаум.
"Одиннадцать подружек невесты погибли в результате ДТП после местной свадьбы в нигерийском городе Кано. Женщины сопровождали молодых по дороге домой, когда водитель транспортного средства потерял управление и въехал в заградительную конструкцию", - говорится в сообщении.
В результате ДТП погибли 11 подружек невесты. Восемь девушек получили смертельные травмы, еще трех подруг невесты не смогли спасти врачи местной больницы.
Водитель и еще три девушки получили ранения.
В пресс-службе полиции отмечают, что причиной ДТП стало превышение скорости.