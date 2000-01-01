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Эр-Рияд требует от принца 6 млрд долларов за свободу | Фото:24.12 20:55   MIGnews.com

Эр-Рияд требует от принца 6 млрд долларов за свободу

Власти Саудовской Аравии требуют от задержанного по обвинению в коррупции принца Аль-Валида бен Талаля 6 млрд долларов за освобождение.

Об этом в воскресенье, 24 декабря сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Аль-Валид бен Талаль отказывается выплатить деньги. Он отмечает, что это станет признанием вины в коррупции, которую он отрицает, а также ударит по его бизнесу. Вместо этого миллиардер предлагает передать властям часть своего Kingdom Holding, который оценивается в 8,7 млрд долларов.

Напомним, что решением созданного в Саудовской Аравии Комитета по борьбе с коррупцией в стране задержаны 11 принцев, 4 министра и десятки бывших министров. Всем задержанным предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денежных средств. Генпрокуратура страны в понедельник объявила, что эти аресты являются лишь первым этапом масштабной антикоррупционной войны.

Принц Валид бен Талал является самым известным и успешным саудовским предпринимателем: ему принадлежат доли в компаниях Four Seasons (вместе с Биллом Гейтсом они владеют 95% акций), Citigroup, Twitter, 21st Century Fox, Disney. Господин бен Талал владеет отелями George V в Париже и Plaza в Нью-Йорке. Его состояние оценивается примерно в 18 млрд долларов, так что аналитики утверждеют, что власти требуют у него за свободу треть состояния.
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