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Во Франции более 150 туристов застряли на подъемнике | Фото:24.12 21:11   MIGnews.com

Во Франции более 150 туристов застряли на подъемнике

Сегодня во французских Альпах из-за поломки на одном из подъемников были заблокированы около 150 любителей горных лыж.

Об этом в воскресенье, 24 декабря сообщает французский телеканал BFM-TV.

ЧП произошло рядом с горнолыжным курортом Шамрус в департаменте Изер на юго-востоке страны.

Местные власти назвали причиной инцидента технические неполадки, отмечает издание.

Телеканал сообщает, что операции способствовала благоприятная погода, никто из туристов не пострадал.
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