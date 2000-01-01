24.12 21:11 MIGnews.com

Во Франции более 150 туристов застряли на подъемнике

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Сегодня во французских Альпах из-за поломки на одном из подъемников были заблокированы около 150 любителей горных лыж.Об этом в воскресенье, 24 декабря сообщает французский телеканал BFM-TV.ЧП произошло рядом с горнолыжным курортом Шамрус в департаменте Изер на юго-востоке страны.Местные власти назвали причиной инцидента технические неполадки, отмечает издание.Телеканал сообщает, что операции способствовала благоприятная погода, никто из туристов не пострадал.