24.12 21:11 MIGnews.com
Во Франции более 150 туристов застряли на подъемнике
Сегодня во французских Альпах из-за поломки на одном из подъемников были заблокированы около 150 любителей горных лыж.
Об этом в воскресенье, 24 декабря сообщает французский телеканал BFM-TV.
ЧП произошло рядом с горнолыжным курортом Шамрус в департаменте Изер на юго-востоке страны.
Местные власти назвали причиной инцидента технические неполадки, отмечает издание.
Телеканал сообщает, что операции способствовала благоприятная погода, никто из туристов не пострадал.
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