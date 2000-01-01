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Суд освободил трех турок, задержанных на Храмовой Горе 24.12 07:52   MIGnews.com

Суд освободил трех турок, задержанных на Храмовой Горе

Районный суд Иерусалима вынес постановление об освобождении из-под стражи трех обладателей двойного гражданства (включая турецкое), которые днем ранее были задержаны из-за стычки с израильскими полицейскими на религиозном комплексе Храмовой Горы.

Напомним, что, по словам свидетелей, после пятничного утреннего намаза полицейские не разрешили группе туристов, одетых в футболки с флагом Турции, войти в мечеть. Им пояснили, что войти в Аль-Аксу им будет позволено только после того, как они снимут свои футболки.



В результате между правоохранителями и туристами возник конфликт, после чего последние были задержаны. Однако вечером в субботу иерусалимский суд распорядился их освободить, отказав полиции в продлении срока их содержания под стражей на четыре дня.

"Судья отклонил доводы полиции о том, что они могут оказывать вмешательство в полицейское расследование и представляют собой угрозу для всего общества. Налицо была политическая мотивация обвинений и судья их освободил", - сказал после объявления вердикта агентству AFP адвокат Ник Кауфман.

По данным турецкого информагентства Anadolu, двое из трех задержанных туристов обладают двойным гражданством Туреции и Бельгии и из Бельгии же прибыли.
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