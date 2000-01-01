24.12 09:27 MIGnews.com

Пожизненное мигранту, изнасиловавшему и сжегшему финку

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Пожизненное тюремное заключение, к которому ранее приговорили беженца из Афганистана Рамина Азими за жесточайшее убийство своей юной финской подруги почти три года назад, остается в силе. Соответствующее решение ранее на этой неделе вынес Верховный суд скандинавской республики.Согласно данным в местной прессе, в январе 2015 года спустя месяц после знакомства имевший разрешение на жительство 28-летний мусульманский мигрант решил взять 17-летнюю финку (СМИ сообщают только ее имя - Ионна) в жены, чтобы она нарожала ему детей. Впрочем, в планы девушки это не входило и вместо того, чтобы принять его предложение руки и сердца, она порвала с Азими."Не пережив" отказа, он похитил девушку, отвез ее в пригород деревни Кокемяки, изнасиловал, связал и, облив бензином, поджег. В результате Ионна скончалась. Нашли ее лишь через несколько дней после того, как родители забили тревогу. Убийцу также удалось оперативно арестовать. Позже он утверждал, что якобы из-за разбитого сердца пытался сжечь сам себя, однако его бывшая девушка ему помешала, но погибла сама.Судья ему не поверил и за убийство при отягощающих обстоятельствах, изнасилование и другие обвинения приговорил его к пожизненному лишению свободы. После того, как в прошлом году апелляционный суд сохранил в силе эту меру пресечения, адвокат беженца подал ходатайство в Верховный суд. Однако и высшая инстанция над ним не сжалилась.