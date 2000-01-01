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Триста мертвых акул нашли на шоссе в Мексике | Фото:26.01 00:32   MIGnews.com

Триста мертвых акул нашли на шоссе в Мексике

В мексиканском штате Мичоакан найдены около 300 мертвых акул, просто лежавших на шоссе в 240 километрах от моря.

Об этом в четверг, 25 января сообщает Fox News.

Агентство отмечает, что у рыб были отрезаны плавники.
Триста мертвых акул нашли на шоссе в Мексике | Фото:
По данным издания, мертвые акулы были обнаружены в поселке Юрекуаро. Известно, что здесь орудуют криминальные банды и действуют наркокаратели.

В пресс-службе полиции предполагают, рыбы, вероятно, были незаконно выловлены в северных штатах страны. Их перевозили в Мехико, но, как отмечают правоохранители, грабители напали и перехватили фуру.

Похитители угнали автомобиль, выбросив туши просто на обочину, уточняют в пресс-службе полиции.

В Управлении охраны окружающей среды отмечают, что речь идет о лисьих акулах или морских лисицах. В организации подчеркивают, что в Мексике этот вид рыбы не является охраняемым.

Из 500 видов акул в мире около 150 плавают в мексиканских водах, и многие из них находятся на грани исчезновения. Браконьеры отлавливают их преимущественно ради плавников, которые используются в кулинарии как деликатесы, а в некоторых случаях в нетрадиционной медицине.
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