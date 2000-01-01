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Атака на отель в Кабуле: число жертв достигло 40 | Фото:25.01 13:25   MIGnews.com

Атака на отель в Кабуле: число жертв достигло 40

В результате атаки террористов на отель InterСontinental в афганской столице Кабуле погибли 40 человек.

Об этом в четверг, 25 января сообщает AFP со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения Афганистана.

"По меньшей мере 40 человек погибли во время атаки на отель Intercontinental в Кабуле на выходных, о чем свидетельствуют официальные данные в четверг - это почти вдвое больше, чем сообщали афганские власти ранее", - говорится в сообщении.

По словам представителя министерства здравоохранения Вахида Майроя, окончательное число погибших среди афганцев от нападения на отель InterContinental составляет 25 человек. Кроме того, погибли 15 иностранцев.

Издание отмечает, следователи пытаются выяснить, как боевики смогли преодолеть несколько уровней безопасности перед тем, как попали в отель.

Напомним, вечером 20 января вооруженная группа из по меньшей мере четырех людей ворвалась в отель Intercontinental в столице Афганистана и открыла там огонь. Началась перестрелка между террористами и силами безопасности. Затем нападавшие подожгли кухню ресторана на пятом этаже.

Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан".
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