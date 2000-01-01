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Взрыв на заводе в Южной Кореи: 4 человека погибли | Фото: Thinkstock25.01 14:11   MIGnews.com

Взрыв на заводе в Южной Кореи: 4 человека погибли

В результате утечки газа неизвестного происхождения на крупнейшем заводе по производству стали в Южной Корее, произошел взрыв. По предварительным данным, погибли 4 человека. Об этом сообщает агентство Ренхап.

Сообщается, что завод, где произошел инцидент, находится в городе Пхохан. Как сообщили СМИ представители местной полиции, взрыв произошел в помещении, где расположены устройства подачи дутья в доменные печи. Правоохранители не исключат, что рабочие могли отравиться парами азота.

Точная информация пока не известна, ведется расследование.
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