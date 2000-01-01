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25.01 14:18   MIGnews.com

Гватемала: Два израильтянина арестованы за изнасилование

Второй канал израильского ТВ сообщает об аресте двух израильских студентов в Гватемале по подозрению в изнасиловании.

26-летний израильтянин, недавно закончивший службу в ЦАХАЛе и его друг, 22-летний американец с израильским гражданством, работали в гуманитарной организации. Две недели назад их контракт закончился. Они решили остаться на отдых и остановились в отеле в городе Антигуа.

Обоих обвиняют в том, что они встретили 19-летнюю американку и изнасиловали в своей комнате в отеле.

Арестованные отрицают свою вину. Американский доктор, друг арестованных, утверждает, что жертва пытается шантажировать израильтян.
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