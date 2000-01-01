Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Германия: 15-летний сын эмигрантов зарезал одноклассника | Фото: Thinkstock25.01 16:39   MIGnews.com

Германия: 15-летний сын эмигрантов зарезал одноклассника

Германия потрясена убийством, произошедшем пару дней назад в небольшой провинциальном городке Люнен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), где 15-летний Алекс М. зарезал ножом своего 14-летнего одноклассника Леона Х.

Инцидент произошел в учебном заведении Käthe-Kollwitz-Gesamtschule 24 января. После произошедшего несовершеннолетний убийца попытался скрыться, но вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Известно, что убийца является выходцем из семьи переселенцев – помимо немецкого, у него есть также гражданство Казахстана. Он, как и убитый им Леон, родились уже в ФРГ.

Как стало известно журналистам, незадолго до случившегося Алекса отчислили из этой школы и перевели в другую. Не прижившись в ней, он вместе с матерью вернулся в Käthe-Kollwitz-Gesamtschule и просил дать ему еще один шанс. В результате перепалки с одним из учителей завязалась драка, в которую решил вмешаться Леон. В ходе драки Алекс ударил его ножом в шею.

Сам убийца на допросе заявил, что 14-летняя жертва вызывающе посмотрел на его мать, за что и поплатился.

Убийца был знаком и местным соцслужбам, где его характеризуют как вспыльчивого и агрессивного ребенка.

Следствие исключает ксенофобскую или радикальную составляющую произошедшего.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:12
Ни евреи, ни арабы не верят в решение "двух государств"
15:13
Глава МИД Испании упал в обморок на дебатах в Давосе 
15:05
"Цифровое здравоохранение - двигатель экономики Израиля"
14:52
КНДР предложила мир Южной Корее
14:37
Законопроект, запрещающий антисемитам въезжать в Израиль
14:18
Гватемала: Два израильтянина арестованы за изнасилование
14:11
Взрыв на заводе в Южной Кореи: 4 человека погибли
13:52
Встреча Путина и Нетаниягу состоится в Москве 29 января
13:25
Атака на отель в Кабуле: число жертв достигло 40
12:51
Либерман посетил район строящегося аэропорта "Рамон"
12:16
Умерла народная артистка СССР Людмила Сенчина
12:13
В Европарламенте почтили память жертв Холокоста
12:09
В Холоне автобус залило водой
11:48
25 мм осадков в час: Шдерот Роках превратился в реку
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus