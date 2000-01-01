25.01 16:39 MIGnews.com

Германия: 15-летний сын эмигрантов зарезал одноклассника

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Германия потрясена убийством, произошедшем пару дней назад в небольшой провинциальном городке Люнен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), где 15-летний Алекс М. зарезал ножом своего 14-летнего одноклассника Леона Х.Инцидент произошел в учебном заведении Käthe-Kollwitz-Gesamtschule 24 января. После произошедшего несовершеннолетний убийца попытался скрыться, но вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов.Известно, что убийца является выходцем из семьи переселенцев – помимо немецкого, у него есть также гражданство Казахстана. Он, как и убитый им Леон, родились уже в ФРГ.Как стало известно журналистам, незадолго до случившегося Алекса отчислили из этой школы и перевели в другую. Не прижившись в ней, он вместе с матерью вернулся в Käthe-Kollwitz-Gesamtschule и просил дать ему еще один шанс. В результате перепалки с одним из учителей завязалась драка, в которую решил вмешаться Леон. В ходе драки Алекс ударил его ножом в шею.Сам убийца на допросе заявил, что 14-летняя жертва вызывающе посмотрел на его мать, за что и поплатился.Убийца был знаком и местным соцслужбам, где его характеризуют как вспыльчивого и агрессивного ребенка.Следствие исключает ксенофобскую или радикальную составляющую произошедшего.