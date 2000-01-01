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СМИ: Дочь Путина развелась с мужем из-за бизнеса 25.01 20:55   MIGnews.com

СМИ: Дочь Путина развелась с мужем из-за бизнеса

Западная пресса сообщает о разводе Катерины Тихоновой, которую после журналистского расследования окрестили младшей дочерью президента РФ Владимира Путина.

Со ссылкой на сразу несколько источников Bloomberg пишет, что 31-летняя женщина ушла от мужа, Кирилла Шамалова, однако когда именно это произошло, и был ли развод совершен официально, собеседники издания не уточнили.

Причину развода также с точностью определить сложно. По одной из версий, расставание связано с продажей Шамаловым 17,4% из принадлежавших ему 21,3% акций крупнейшего нефтехимического холдинга России "Сибур" в апреле прошлого года.

Досталась его доля председателю совета директоров организации Леонид Михельсон. При этом, как пишет Bloomberg, сам Шамалов на следке ничего не заработал, поскольку акции ему достались в знак доверия от семьи Путиных.

Другой источник издания утверждает, что это никак не связано с расставанием Катерины Тихоновой и Кирилла Шамалова, сына совладельца банка "Россия" и близкого друга российского президента Николая Шамалова.

Официальные источники данную информацию никак не комментируют.
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