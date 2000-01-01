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Умер лидер группы The Fall Марк Смит | Фото:25.01 09:13   MIGnews.com

Умер лидер группы The Fall Марк Смит

Вокалист британской постпанк-группы The Fall Марк Эдвард Смит умер на 60-м году жизни.

Об этом в четверг, 25 января сообщает The Guardian.

В официальном заявлении о его смерти сказано, что он скончался после тяжелой продолжительной болезни.

"С глубоким сожалением мы объявляем о смерти Марка Э. Смита. Он умер утром у себя дома", — говорится в сообщении, оставленном менеджером группы Пэм Вандер.

Издание отмечает, в 2017 году The Fall выпустили 32-й студийный альбом New Facts Emerge. В августе группа отменила выступления в США из-за того, что у Смита начались проблемы с горлом и дыхательной системой.

Смит родился в 1958 году в семьей рабочих в Манчестере. Он ушел из дома в 16 лет, а в возрасте 19 лет основал The Fall. Сначала в группе он играл на гитаре, а потом стал выступать с собственными песнями.

Марка Смита называли "иконой» британского андеграунда". Его абстрактные социальные тексты и необычная вокальная техника выделили группу на фоне других.



The Fall — одна из самых авторитетных и влиятельных постпанк-групп, пишет газета.

Отметим, Смит был единственным участником коллектива, игравшим в группе с момента основания.

За все время существования группы ее состав менялся 58 раз. Пика популярности группа достигла в 1980-х.

Коллектив записал больше 100 студийных и концертных альбомов и сборников, а также около 40 синглов.
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