Умер лидер группы The Fall Марк Смит

Well that blows.....

Just found out that Mark Smith, from “The Fall” died.☹️💔... https://t.co/FL5rGVRufT — burton ramsey (@burtonramsey) 25 января 2018 г.

Вокалист британской постпанк-группы The Fall Марк Эдвард Смит умер на 60-м году жизни.Об этом в четверг, 25 января сообщает The Guardian.В официальном заявлении о его смерти сказано, что он скончался после тяжелой продолжительной болезни."С глубоким сожалением мы объявляем о смерти Марка Э. Смита. Он умер утром у себя дома", — говорится в сообщении, оставленном менеджером группы Пэм Вандер.Издание отмечает, в 2017 году The Fall выпустили 32-й студийный альбом New Facts Emerge. В августе группа отменила выступления в США из-за того, что у Смита начались проблемы с горлом и дыхательной системой.Смит родился в 1958 году в семьей рабочих в Манчестере. Он ушел из дома в 16 лет, а в возрасте 19 лет основал The Fall. Сначала в группе он играл на гитаре, а потом стал выступать с собственными песнями.Марка Смита называли "иконой» британского андеграунда". Его абстрактные социальные тексты и необычная вокальная техника выделили группу на фоне других.The Fall — одна из самых авторитетных и влиятельных постпанк-групп, пишет газета.Отметим, Смит был единственным участником коллектива, игравшим в группе с момента основания.За все время существования группы ее состав менялся 58 раз. Пика популярности группа достигла в 1980-х.Коллектив записал больше 100 студийных и концертных альбомов и сборников, а также около 40 синглов.