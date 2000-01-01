Умер лидер группы The Fall Марк Смит

Вокалист британской постпанк-группы The Fall Марк Эдвард Смит умер на 60-м году жизни.
Об этом в четверг, 25 января сообщает The Guardian.
В официальном заявлении о его смерти сказано, что он скончался после тяжелой продолжительной болезни.
"С глубоким сожалением мы объявляем о смерти Марка Э. Смита. Он умер утром у себя дома", — говорится в сообщении, оставленном менеджером группы Пэм Вандер.
Издание отмечает, в 2017 году The Fall выпустили 32-й студийный альбом New Facts Emerge. В августе группа отменила выступления в США из-за того, что у Смита начались проблемы с горлом и дыхательной системой.
Смит родился в 1958 году в семьей рабочих в Манчестере. Он ушел из дома в 16 лет, а в возрасте 19 лет основал The Fall. Сначала в группе он играл на гитаре, а потом стал выступать с собственными песнями.
Марка Смита называли "иконой» британского андеграунда". Его абстрактные социальные тексты и необычная вокальная техника выделили группу на фоне других.