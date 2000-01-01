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Фото из Twitter 25.01 10:05   MIGnews.com

В Приморье пропало российское рыболовецкое судно

Российское рыболовецкое судно "Восток", направляющиеся от Южной Кореи в сторону Сахалина, пропало у берегов Приморья. На борту морского судна находится 21 человек, сообщает "Интерфакс".

"В 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя, принадлежащего рыболовному судну "Восток". По предварительным данным, на борту судна находится 21 человек. Все попытки связаться с судном не принесли результата", - приводит информационное агентство заявление пресс-службы краевого главка МЧС.

Сообщается, что в район последнего местонахождения судна была направлена сторожевой пограничный корабль береговой охраны. Также на поиски рыбаков вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, и к выходу готовится морской спасательный буксир.

Предположительно, "Восток" находится в нейтральных водах. В районе пропажи судна действует штормовое предупреждение, температура воды там не выше нуля градусов. В зоне поисков нашли два спасательных жилета.

РИА Новости сообщает, что "Восток" находится в нейтральных водах, где сейчас объявлено штормовое предупреждение.

По данным издания, на борту лодки находились уроженцы России, Молдавии и Азербайджана.
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