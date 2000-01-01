25.06 11:48 MIGnews.com

Смертоносный оползень в Китае: более 100 пропавших без вести

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Спасательные экипажи обнаружили 15 тел после оползня, который похоронил горную деревню под тоннами почвы и скал на юго-западе Китая, в субботу, 24 июня. Согласно последним данным, больше 110 человек остаются пропавшими без вести.Около 3000 спасателей использовали устройства обнаружения и собак для поиска признаков жизни в районе, где когда-то находились 62 дома и отель, как сообщает агентство Xinhua."Мы не прекратим поиски, пока есть хотя бы маленькая надежда", - цитирует агентство неизвестного спасателя.Личности 118 пропавших без вести людей в оползне на юго-западе Китая вскоре будут обнародованы, как сообщил правительственный чиновник в интервью Xinhua.