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Смертоносный оползень в Китае: более 100 пропавших без вести | Фото: Thinkstock25.06 11:48   MIGnews.com

Смертоносный оползень в Китае: более 100 пропавших без вести

Спасательные экипажи обнаружили 15 тел после оползня, который похоронил горную деревню под тоннами почвы и скал на юго-западе Китая, в субботу, 24 июня. Согласно последним данным, больше 110 человек остаются пропавшими без вести.

Около 3000 спасателей использовали устройства обнаружения и собак для поиска признаков жизни в районе, где когда-то находились 62 дома и отель, как сообщает агентство Xinhua.

"Мы не прекратим поиски, пока есть хотя бы маленькая надежда", - цитирует агентство неизвестного спасателя.

Личности 118 пропавших без вести людей в оползне на юго-западе Китая вскоре будут обнародованы, как сообщил правительственный чиновник в интервью Xinhua.
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