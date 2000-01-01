25.06 12:15 MIGnews.com

Американку обвинили в гибели двух ее детей от жары

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24-летнюю американку обвиняют в смерти двух ее детей, которые были несколько часов заперты в автомобиле на жаре, как пишет ВВС.Жительницу Техаса Синтию Марию Рэндольф обвиняют в том, что она закрыла детей в машине, чтобы "преподать урок" своей двухлетней дочери Джулиет, которая отказывалась покидать автомобиль. Обвиняемая признала свою вину.Как сообщает полиция, 2-летняя девочка и ее 16-месячный брат скончались 26 мая, когда температура воздуха достигла около 35,5 градусов по Цельсию.Отметим, что по первоначальным показаниям Рэндольф, дети сами забрались в машину и заперлись изнутри. Женщина утверждает, что она пыталась их спасти, и даже разбила окно машины, чтобы успеть сделать это.Позже обвиняемая призналась, что видела, как дети играли в машине около 12:15, задолго до их смерти, после чего она отправилась в дом, покурила марихуану и "забылась" на 3 часа.