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25.06 12:30   MIGnews.com

Минздрав предупредил о двух днях беспощадной жары в Израиле

Министерство здравоохранения Израиля предупредило, что с понедельника по среду всю территорию Израиля накроет волной тяжелой жары.

Минздрав просит граждан, в особенности престарелых и хронически больных не забывать о том, что в жаркую погоду необходимо много пить и уклоняться от перегрева и воздействия прямых солнечных лучей.

Пожилым людям, детям и хронически больным рекомендуют оставаться в кондиционируемых помещениях.
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