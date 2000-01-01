25.06 12:30 MIGnews.com

Минздрав предупредил о двух днях беспощадной жары в Израиле

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Министерство здравоохранения Израиля предупредило, что с понедельника по среду всю территорию Израиля накроет волной тяжелой жары.Минздрав просит граждан, в особенности престарелых и хронически больных не забывать о том, что в жаркую погоду необходимо много пить и уклоняться от перегрева и воздействия прямых солнечных лучей.Пожилым людям, детям и хронически больным рекомендуют оставаться в кондиционируемых помещениях.