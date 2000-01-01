123 человека погибли при взрыве цистерны с горючим
В результате пожара на бензовозе в Пакистане погибли, по меньшей мере, 123 человека, и десятки людей были ранены, как сообщили местные власти в воскресенье, 25 июня.
В пакистанском городе Бахавалпур перевернулась машина и вскоре после этого она вспыхнула пламенем. Десятки местных жителей бросились к месту пожара, чтобы собрать разлившийся бензин и не допустить распространения пламени.
Согласно последним данным, десятки пострадавших находятся в больницах.
Одной из причин пожара могло стать то, что около перевернувшегося бензовоза стояли люди, курившие сигареты, как сообщают очевидцы с места трагедии.
Полиция сообщает, что слишком высокая скорость могла спровоцировать аварийную ситуацию, из-за чего бензовоз и перевернулся.
Также стало известно, что тела некоторых жертв пожара обгорели до неузнаваемого состояния и установить их личности можно будет лишь после проведения ДНК-экспертизы.