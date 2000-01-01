25.06 12:55 MIGnews.com

123 человека погибли при взрыве цистерны с горючим

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В результате пожара на бензовозе в Пакистане погибли, по меньшей мере, 123 человека, и десятки людей были ранены, как сообщили местные власти в воскресенье, 25 июня.В пакистанском городе Бахавалпур перевернулась машина и вскоре после этого она вспыхнула пламенем. Десятки местных жителей бросились к месту пожара, чтобы собрать разлившийся бензин и не допустить распространения пламени.Согласно последним данным, десятки пострадавших находятся в больницах.Одной из причин пожара могло стать то, что около перевернувшегося бензовоза стояли люди, курившие сигареты, как сообщают очевидцы с места трагедии.Полиция сообщает, что слишком высокая скорость могла спровоцировать аварийную ситуацию, из-за чего бензовоз и перевернулся.Также стало известно, что тела некоторых жертв пожара обгорели до неузнаваемого состояния и установить их личности можно будет лишь после проведения ДНК-экспертизы.