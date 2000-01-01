25.06 15:24 MIGnews.com

Теракт в сирийской провинции Идлиб: есть погибшие

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В результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в сирийской провинции Идлиб погибли 10 человек, как сообщили в воскресенье, 25 июня, в Сирийской обсерватории по правам человека.По данным Обсерватории, нападение произошло на рынке в городе Аль-Дана, расположенном на севере провинции недалеко от границы с Турцией.Мониторинговое агентство отмечает, что 3 несовершеннолетних были среди мертвых. В результате взрыва также получили ранения, по меньшей мере, 30 человек.Также сообщается еще об одном взрыве в городе, в результате которого погибли 2 мирных жителей.