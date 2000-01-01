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Израильтянин арестован за желание присоединиться к ISIS 25.06 16:46   MIGnews.com

Израильтянин арестован за желание присоединиться к ISIS

Арабскому гражданину Израиля предъявили обвинения в подготовке ко вступлению в ряды террористической организации "Исламское государство". Об этом 25 июня сообщила Общая служба безопасности ШАБАК.

Как сообщили в спецагентстве, 24-летнего Мухаммеда Ахмеда Аззама из арабского города Кафр-Манда арестовали в ходе совместной операции ШАБАКа и полиции 6 июня после получения информации о том, что он поддерживает ISIS, ведет переписку с ее вербовщиками и готовится присоединиться к организации, чтоб участвовать в боевых действиях.

В ШАБАКе отмечают, что Аззам выражал поддержку идеологии ISIS, следил за ее деятельностью и пропагандой через Сеть и совершал "очевидные приготовления" с целью покинуть Израиль, включая установление контактов с боевиками группировки. Где именно он собирался встретиться с рекрутерами "халифата" не говорится.

В воскресенье прокуратура Хайфского района подала в районный суд Хайфы обвинительное заключение против Аззама.

Феномен, когда израильтяне поддерживают ИГИЛ, в ШАБАКе называют "серьезной стратегической угрозой" и обещают "продолжать слежение за подозреваемыми и принимать необходимые принудительные меры во избежание распространения идеологии ISIS в Израиле и предотвращать присоединение израильтян к рядам группировки в качестве боевиков".
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