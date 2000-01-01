Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Германия не впустила охрану Эрдогана на саммит G20 | Фото: flickr25.06 18:42   MIGnews.com

Германия не впустила охрану Эрдогана на саммит G20

Власти Германии уведомили Анкару о том, что охранникам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, против которых в США возбуждено дело по факту столкновения с прокурдскими активистами в Вашингтоне, будет запрещен въезд в Германию на саммит "большой двадцатки" 7 и 8 июля в Гамбурге.

Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на анонимный источник в Федеральном ведомстве по охране конституции, которое предупредило, что Гамбург может стать площадкой уличных баталий между сторонниками и противниками президентов Турции и США с участием курдских активистов, а также различных левых и правых экстремистов.

"Прокурдские активисты могут нападать на турок-националистов и наоборот", - заявил изданию представитель ведомства.

Только в самом Гамбурге насчитывается около 600 сторонников запрещенной в Германии Рабочей партии Курдистана. Всего же, по различным данным, в ФРГ проживают порядка 14 тысяч последователей РПК. И визит Эрдогана в Германию, отмечается в записке, подготовленной ведомством, приведет к мобилизации обеих сторон -
как прокурдских активистов, так и турок-националистов.

Немецкие власти, отмечает издание, категорически настроены не допустить повторения вашингтонской истории в Гамбурге.

"На наших улицах только полиция Гамбурга будет иметь право голоса и более никто другой. Это также распространяется и на иностранные силы безопасности", - заявил сенатор по внутренним делам парламента Гамбурга Энди Гроте.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:16
Эльора Азарию госпитализировали
18:55
Министр Кахлон упростил выдачу разрешений на строительство
17:25
Асад впервые за год покинул Дамаск
16:55
Чрезвычайная ситуация в аэропорту Бен-Гурион (обновлено)
16:46
Израильтянин арестован за желание присоединиться к ISIS
16:27
Авигдор Либерман о происходящем на северной границе Израиля
15:51
На Голанах взорвались снаряды, выпущенные из Сирии
15:44
"Семья Голдин - аморальные и возмутительные подстрекатели"
15:24
Теракт в сирийской провинции Идлиб: есть погибшие
14:53
Россия: Израиль разбомбил на Голанах Джабхат ан-Нусру
14:18
Эрдоган назвал требования к Катару "незаконными"
13:36
Ньюкасл: Автомобиль врезался в толпу мусульман
13:23
Шабаш в Тегеране: До конца Израиля остался 8441 день  
12:55
123 человека погибли при взрыве цистерны с горючим
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus