25.06 18:42 MIGnews.com

Германия не впустила охрану Эрдогана на саммит G20

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Власти Германии уведомили Анкару о том, что охранникам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, против которых в США возбуждено дело по факту столкновения с прокурдскими активистами в Вашингтоне, будет запрещен въезд в Германию на саммит "большой двадцатки" 7 и 8 июля в Гамбурге.Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на анонимный источник в Федеральном ведомстве по охране конституции, которое предупредило, что Гамбург может стать площадкой уличных баталий между сторонниками и противниками президентов Турции и США с участием курдских активистов, а также различных левых и правых экстремистов."Прокурдские активисты могут нападать на турок-националистов и наоборот", - заявил изданию представитель ведомства.Только в самом Гамбурге насчитывается около 600 сторонников запрещенной в Германии Рабочей партии Курдистана. Всего же, по различным данным, в ФРГ проживают порядка 14 тысяч последователей РПК. И визит Эрдогана в Германию, отмечается в записке, подготовленной ведомством, приведет к мобилизации обеих сторон -как прокурдских активистов, так и турок-националистов.Немецкие власти, отмечает издание, категорически настроены не допустить повторения вашингтонской истории в Гамбурге."На наших улицах только полиция Гамбурга будет иметь право голоса и более никто другой. Это также распространяется и на иностранные силы безопасности", - заявил сенатор по внутренним делам парламента Гамбурга Энди Гроте.