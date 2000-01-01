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Эльора Азарию госпитализировали 25.06 19:16   MIGnews.com

Эльора Азарию госпитализировали

Осужденного за непредумышленное убийство арабского террориста в марте 2016 года сержанта израильской армии Эльора Азарию увезли на карете "скорой помощи" в больницу после того, как утром 26 июня он потерял сознание, выполняя очистные и ремонтные работы на своей военной базе.

Напомним, что с начала расследования его проступка и по сей день он отбывает заключение под стражей на базе ЦАХАЛа "Нахшонам". Несмотря на то, что военный трибунал уже издал свой приговор, Азария подал апелляцию, благодаря чему временно избежал перевода в тюремную камеру.

Как сообщают СМИ, в воскресенье Эльор Азария потерял сознание, выполняя рутинные обязанности на базе "Нахшонам", после чего был доставлен в больницу для медицинского осмотра, включая тест ЭКГ. Сотрудники опасаются, что произошедшее с ним – результат экстрасильного эмоционального напряжения, они поместили "хевронского солдата" под наблюдение, полагая, что он может навредить себе.

Родители Азарии, Чарли и Ошра, прибыли в больницу, как только узнали о случившемся.
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