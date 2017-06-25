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Израиль нанес новые удары по Сирии | Фото: Israeli Air Force/Flickr25.06 19:44   MIGnews.com

Израиль нанес новые удары по Сирии

Армия обороны Израиля ответила на взрыв на Голанах нескольких минометных снарядов, выпущенных с сирийской территории, что ранее в ЦАХАЛе назвали непреднамеренным обстрелом.

Как сообщили в официальной Twitter израильской армии, "в ответ на несколько сирийских снарядов, выпущенных по Израилю, ЦАХАЛ атаковал две артиллерийские позиции сирийского режима и один грузовик с боеприпасами". Отмечается,




Как сообщили в Сирийской обсерватории по правам человека, атакованы были позиции в сельской местности провинции Кунейтра. В результате авиаудара есть жертвы, но их количество не сообщается.

Напомним, что Израиль атаковал сирийские позиции уже во второй раз за сутки. Вчера вечером в ответ на падение минометных снарядов в территории Голанских высот военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по двум танкам и опорным пунктам правительственных войск Сирии.
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