25.06 19:44 MIGnews.com

Израиль нанес новые удары по Сирии

In response to several Syrian projectiles launched towards Israel, IDF targeted 2 Syrian regime artillery positions & an ammunitions truck — IDF (@IDFSpokesperson) June 25, 2017

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Армия обороны Израиля ответила на взрыв на Голанах нескольких минометных снарядов, выпущенных с сирийской территории, что ранее в ЦАХАЛе назвали непреднамеренным обстрелом.Как сообщили в официальной Twitter израильской армии, "в ответ на несколько сирийских снарядов, выпущенных по Израилю, ЦАХАЛ атаковал две артиллерийские позиции сирийского режима и один грузовик с боеприпасами". Отмечается,Как сообщили в Сирийской обсерватории по правам человека, атакованы были позиции в сельской местности провинции Кунейтра. В результате авиаудара есть жертвы, но их количество не сообщается.Напомним, что Израиль атаковал сирийские позиции уже во второй раз за сутки. Вчера вечером в ответ на падение минометных снарядов в территории Голанских высот военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по двум танкам и опорным пунктам правительственных войск Сирии.