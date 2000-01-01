25.06 20:47 MIGnews.com

ЦАХАЛ разрешил светские церемонии похорон солдат

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Во внутренних порядках ЦАХАЛа произошли долгожданные перемены – теперь определять, быть ли похоронам погибших солдат религиозными или светскими, будут их родственники. Об этом после победы против Армии обороны Израиля в БАГАЦе 25 июня сообщила НГО "Хиддуш".Десятилетиями военные порядок диктовал, что похоронная церемония погибших солдат обязана проходить по еврейскому ортодоксальному обычаю во главе с военным раввином и в соответствии с галахой.Представители "Хиддуш" уже долгое время судились с ЦАХАЛом в Верховном суде Израиля, обращаясь за консультацией даже к юридическому советнику министерства обороны Ахазу Бен-Ари. И вот теперь в этом деле поставлена точка – на этой неделе главный военный адвокат сообщил о вступлении в силу нового приказа Генерального штаба ЦАХАЛа, согласно которому семьи погибших военнослужащих смогут сами выбирать формат церемонии."Приказ был подписан и вступил в силу. По умолчанию, согласно распорядку военные похороны обязаны проходить на военном кладбище, однако теперь их можно проводить на невоенном кладбище, если такова была воля умершего или его родных в том случае, если его воля была неизвестна", - сообщил юрисконсульт подразделения ЦАХАЛа по делам жертв и раненых солдат капитан Цвия Московиц.Он отмечает, что гражданские похороны могут проходить без каких-либо военных или религиозных атрибутов на гражданском кладбище и без религиозной церемонии во время установления надгробия на могиле солдат, место гибели которых не было установлено.Таким образом, если по желанию родных церемония похорон пройдет без ношения гроба, возложения венков, почетного эскорта, залпа холостыми патронами и официального восхваления. Однако на гражданской церемонии, все равно, может выступить командир погибшего солдата. Министерство обороны, в свою очередь, продолжит оказывать помощь при подготовке к похоронам.