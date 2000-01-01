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Наезд машины на мусульман в Ньюкасле – не теракт 25.06 21:29   MIGnews.com

Наезд машины на мусульман в Ньюкасле – не теракт

В результате инцидента, произошедшего около мечети в английском городе Ньюкасл-апон-Тайн в день окончания Рамадана, Ид аль-Фатм, пострадали шесть человек, включая трех детей, двое из которых сейчас находятся в реанимации. Об этом сообщил телеканал Sky, ссылаясь на слова начальника полиции графства Нортумберленд Даррена Беста.

"Двое детей находится в реанимации педиатрического отделения. Один из взрослых помещен в отделении для тяжело травмированных пациентов. Как предполагается, остальные пострадавшие имеют тяжелые, но не угрожающие жизни травмы", - сказал он.

По словам Беста, версия теракта не рассматривается, так как женщина, сбившая праздновавших мусульман, сама была из их числа.

"Мы установили, что 42-летняя женщина отмечала этот праздник вместе со своей семьей, она села в свой автомобиль, который столкнулся с шестью людьми в толпе", - сообщил страж порядка, отмечая отсутствие информации о связи виновницы случившегося с терроризмом.

Как утверждают очевидцы, водительница уже покидала место празднования около местного стадиона. В результате того, что, желая выехать c парковки, она резко вжала педаль газа, авария и случилась.
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