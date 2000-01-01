25.06 21:51 MIGnews.com

5 боевиков ХАМАСа перешли на сторону ISIS на Синае

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За последние несколько дней пять членов палестинской террористической группировки ХАМАС пополнили ряды отростка ISIS на Синайском полуострове, организации "Вилаят Синай", сообщил изданию Breitbart источник в службе безопасности сектора Газа.По его словам, перебежчики были из числа членов военизированного крыла ХАМАСа – "Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам". Все они успешно пересекли границу по туннелям между Синаем и палестинским анклавом, где присоединились к головорезам египетского "филиала" ISIS.Согласно предоставленной информации, все они были из разных частей Газы и при себе имели на всех три автомата Калашникова.Сотрудники служб безопасности ХАМАСа пытались им помешать и даже открыли по перебежчикам огонь, но при помощи двух контрабандистов им удалось благополучно добраться до туннеля и перебраться на Синай. На данный момент идет поиск контрабандистов и родственников сбежавших боевиков.