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5 боевиков ХАМАСа перешли на сторону ISIS на Синае 25.06 21:51   MIGnews.com

5 боевиков ХАМАСа перешли на сторону ISIS на Синае

За последние несколько дней пять членов палестинской террористической группировки ХАМАС пополнили ряды отростка ISIS на Синайском полуострове, организации "Вилаят Синай", сообщил изданию Breitbart источник в службе безопасности сектора Газа.

По его словам, перебежчики были из числа членов военизированного крыла ХАМАСа – "Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам". Все они успешно пересекли границу по туннелям между Синаем и палестинским анклавом, где присоединились к головорезам египетского "филиала" ISIS.

Согласно предоставленной информации, все они были из разных частей Газы и при себе имели на всех три автомата Калашникова.

Сотрудники служб безопасности ХАМАСа пытались им помешать и даже открыли по перебежчикам огонь, но при помощи двух контрабандистов им удалось благополучно добраться до туннеля и перебраться на Синай. На данный момент идет поиск контрабандистов и родственников сбежавших боевиков.
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