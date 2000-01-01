25.06 06:29 MIGnews.com
Убийство в результате массовой драки в лесу Эльяким
На дискотеке на открытом воздухе в лесу Эльяким в Кармеле произошла массовая драка. В ход пошли ножи. Один человек убит, четверо ранены.
Один юноша получил ранения средней степени тяжести и был эвакуирован в госпиталь Рамбам в Хайфе. Остальные раненые были эвакуированы на частных машинах.
Смерть 20-летнего молодого человека была констатирована на месте прибывшими к месту происшествия медиками MADA.
Обстоятельства и причины драки неясны, полиция продолжает расследование.
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