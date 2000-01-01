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Убийство в результате массовой драки в лесу Эльяким | Фото: Thinkstock25.06 06:29   MIGnews.com

Убийство в результате массовой драки в лесу Эльяким

На дискотеке на открытом воздухе в лесу Эльяким в Кармеле произошла массовая драка. В ход пошли ножи. Один человек убит, четверо ранены.

Один юноша получил ранения средней степени тяжести и был эвакуирован в госпиталь Рамбам в Хайфе. Остальные раненые были эвакуированы на частных машинах.

Смерть 20-летнего молодого человека была констатирована на месте прибывшими к месту происшествия медиками MADA.

Обстоятельства и причины драки неясны, полиция продолжает расследование.
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