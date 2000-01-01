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Взрыв на подпольной шахте в Колумбии: есть погибшие | Фото: Thinkstock25.06 08:53   MIGnews.com

Взрыв на подпольной шахте в Колумбии: есть погибшие

По меньшей мере, 11 шахтеров погибли и 2 пропали без вести в результате взрыва в подземной угольной шахте, вызванного выбросом метанового газа, как сообщило правительство Колумбии в воскресенье, 25 июня.

Взрыв произошел в пятницу, 23 июня, в провинции Кундинамарка, где широко распространена незаконная подземная добыча угля, а аварии - не редкость.

"В результате взрыва погибли 11 шахтером, 1 шахтер был ранен и 2 - в ловушке", - говорится в заявлении правительства.

Отметим, что легальной добычей угля в горной Андской стране, пятой по величине в мире экспортере угля, преимущественно занимаются компании Cerrejon, Drummond Co Inc и Glencore PLC.
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