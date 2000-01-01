25.06 09:48 MIGnews.com

ВОЗ: Более 200 000 йеменцев заражены холерой

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Более 200 000 подозреваемых случаев холеры зарегистрированы на данный момент в раздираемом войной Йемене, как сообщает агентство здравоохранения ООН. Согласно последним данным, большинство инфицированных – дети.Директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк и глава Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен заявили в своем заявлении, что "сейчас мы сталкиваемся с наихудшей вспышкой холеры в мире", в среднем по 5000 новых случаев заражения каждый день.Агентства сообщают, что погибло более 1300 человек, и ожидается, что число погибших возрастет.Ранее сообщалось, что число подозреваемых случаев холеры в Йемене возросло до 100 000 человек.Эпидемия началась в октябре и разразилась до декабря. Затем число смертей сократилось, но эпидемия никогда не была полностью подконтрольна, и в апреле начался новый всплеск.Йемен сильно пострадал от гражданской войны, причем 19 миллионов из его 28 миллионов жителей нуждались в гуманитарной помощи, и многие из них находились на грани голода. Менее половины медицинских учреждений страны полностью функционируют.Холера, вызванная попаданием бактерий из воды или пищи, зараженной фекалиями, обычно проявляется внезапной острой диареей и может убить в течение нескольких часов, хотя у трех четвертей инфицированных людей нет симптомов.По словам ВОЗ, короткий период инкубации означает, что вспышки могут распространяться со скоростью, особенно в местах без безопасной воды и надлежащей санитарии.