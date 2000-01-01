25.06 10:17 MIGnews.com

Эрдоган упал в обморок

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Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган упал в обморок по окончании празднований Эйд аль-Фитр. Причиной стал крайне низкий уровень содержания сахара в крови президента.Перед этим Эрдоган выступал в лагере сирийских беженцев Акчакале в провинции Шанлыурфа. В лагере живет 30 тысяч человек.Эрдоган пожелал мусульманскому миру “благословенного Рамадана” и пообещал, что турецкое правительство продолжит “быть достойным своего народа”.Эрдоган сравнил людей Акчакале с обитателями Медины, открывшими свои дома для пророка Мухаммеда и его соратников после того, как они покинули Мекку.