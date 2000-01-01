25.07 11:13 MIGnews.com

Израильтянка остановленная на дороге подверглась секс-атаке

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Окружной суд Иерусалима приговорил офицера транспортной полиции к пяти месяцам тюрьму и выплате компенсации в 22 тысяч шекелей.Офицер совершил непристойные действия в отношении женщины, которую он остановил для проверки документов.В ходе проверки он сообщил ее, что проведет физический досмотр - несмотря на то, что инструкции запрещают проведение таких досмотров мужчинами в отношении женщин.Он заставил снять ее свитер, обыскал ее и трогал ее за грудь.Суд постановил, что офицер превысил свои полномочия и совершил сексуальную атаку - преступления, которые влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 14 месяцев.