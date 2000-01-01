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Испания: мужчина с ножом напал на полицейских | Фото: Thinkstock25.07 13:24   MIGnews.com

Испания: мужчина с ножом напал на полицейских

Испанская полиция задержала мужчину, который напал с ножом на стражей правопорядка, сообщил министр внутренних дел Хуан Игнасио Соидо.

ЧП, как передает РИА Новости, произошло на пограничном пункте Бени Энза между Марокко и испанским анклавом Мелилья. Один полицейский получил легкое ранение.

При нападении мужчина кричал "Аллах акбар".

В июне 2015 года в Испании был введен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, за это время силы правопорядка задержали 185 человек по подозрению в исламистской деятельности.
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