25.07 13:24 MIGnews.com
Испания: мужчина с ножом напал на полицейских
Испанская полиция задержала мужчину, который напал с ножом на стражей правопорядка, сообщил министр внутренних дел Хуан Игнасио Соидо.
ЧП, как передает РИА Новости, произошло на пограничном пункте Бени Энза между Марокко и испанским анклавом Мелилья. Один полицейский получил легкое ранение.
При нападении мужчина кричал "Аллах акбар".
В июне 2015 года в Испании был введен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, за это время силы правопорядка задержали 185 человек по подозрению в исламистской деятельности.
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