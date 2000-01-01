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25.07 15:51   MIGnews.com

Сильный пожар в Иерусалиме

Сильный пожар вспыхнул днем 25 июля на въезде в Иерусалим в районе Бейт Ха-Керем.

Горит лес между Хар Хаменухот и Рамот.

Блокировано шоссе №9 в районе выезда из Иерусалима.

Из-за сильного дыма блокировано движение по нескольким улицам - Бульвар Герцль, Иш Шалом и дорогам, ведущим в Иерусалимский лес.

На тушении пожара заняты несколько пожарных бригад и пожарные самолеты.

Также сообщается об еще одном пожаре в районе Лифта.
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