25.07 15:51 MIGnews.com

Сильный пожар в Иерусалиме

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Сильный пожар вспыхнул днем 25 июля на въезде в Иерусалим в районе Бейт Ха-Керем.Горит лес между Хар Хаменухот и Рамот.Блокировано шоссе №9 в районе выезда из Иерусалима.Из-за сильного дыма блокировано движение по нескольким улицам - Бульвар Герцль, Иш Шалом и дорогам, ведущим в Иерусалимский лес.На тушении пожара заняты несколько пожарных бригад и пожарные самолеты.Также сообщается об еще одном пожаре в районе Лифта.