25.07 15:51 MIGnews.com
Сильный пожар в Иерусалиме
Сильный пожар вспыхнул днем 25 июля на въезде в Иерусалим в районе Бейт Ха-Керем.
Горит лес между Хар Хаменухот и Рамот.
Блокировано шоссе №9 в районе выезда из Иерусалима.
Из-за сильного дыма блокировано движение по нескольким улицам - Бульвар Герцль, Иш Шалом и дорогам, ведущим в Иерусалимский лес.
На тушении пожара заняты несколько пожарных бригад и пожарные самолеты.
Также сообщается об еще одном пожаре в районе Лифта.
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