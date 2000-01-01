Австрия: члена ХАМАСа приговорили к пожизненному

В Австрии выходца из Газы, являющегося членом террористической группировки ХАМАС приговорили к пожизненному заключению. По сообщениям австрийских СМИ, 27-летний мужчина был признан виновным в организации терактов в Иерусалиме.
Приговор был вынесен судом города Кремс-ан-дер-Дона́у в минувший понедельник.
Так, обвиняемый был арестован в центре убежища в июле прошлого года, так как ранее подал прошение на получение статуса беженца в Австрии.
Ежедневная газета Kurier сообщает, что выходец из Газы вел пропаганду в социальных сетях, призывая пользователей убивать евреев в Иерусалиме.
В свою очередь араб отрицает все обвинения и заявил, что намерен обжаловать вынесенный ему приговор.
Отметим, что "хамасовец" имеет криминальное прошлое. Так, в возрасте 14 лет он был арестован в Газе и приговорен к 9 годам лишения свободы за нападения на солдат ЦАХАЛа.