25.07 18:48 MIGnews.com

Тель-Авив: автобус врезался в здание

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Автобус врезался в здание в Тель-Авиве во вторник, 25 июля, как сообщили в Маген Давид Адом.Так, медики из национальной медицинской службы прибыли на место происшествие, где оказали первую неотложную помощь водителю автобуса, который получил легкие ранения в результате инцидента.В полиции рассматривают инцидент как дорожно-транспортное происшествие, а не теракт.В настоящее время полиция ведет расследование по факту инцидента.Подробности уточняются.