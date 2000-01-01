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twitter.com 25.07 18:48   MIGnews.com

Тель-Авив: автобус врезался в здание

Автобус врезался в здание в Тель-Авиве во вторник, 25 июля, как сообщили в Маген Давид Адом.

Так, медики из национальной медицинской службы прибыли на место происшествие, где оказали первую неотложную помощь водителю автобуса, который получил легкие ранения в результате инцидента.

В полиции рассматривают инцидент как дорожно-транспортное происшествие, а не теракт.

В настоящее время полиция ведет расследование по факту инцидента.

Подробности уточняются.
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