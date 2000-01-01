25.07 20:50 MIGnews.com

Тела 11 мигрантов нашли у берегов Ливии

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Тела 11 мигрантов были обнаружены на одной из лодок у берегов Ливии, которые пытались добраться из Северной Африки к берегам Европы. Тела мигрантов были найдены в ходе поисково-спасательной операции, проведенной при координации римского оперативного центра береговой охраны Италии.Надувная резиновая лодка с мигрантами на борту находилась в штормовом море на грани затопления, согласно данным активистов испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms.Об этом сообщил один из сотрудников организации в Twitter перед началом спасательной операции:"Эти люди могут утонуть. На горизонте никого не видно. Либо мы спасем их, либо они погибнут".В общей сложности с лодки мигрантов на борт судна Proactiva Open Arms были подняты 167 беженцев, в том числе, беременные женщины и дети, а также тела 11 мигрантов.Еще около 90 человек были спасены во вторник днем, 25 июля, в этом же районе Средиземного моря сотрудниками гуманитарной организации Save the Children.