25.07 08:50 MIGnews.com

КНДР может в течение недели совершить новый ракетный запуск

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Северная Корея проводит подготовку к очередному ракетному пуску, передает телекомпания CNN.По данным СМИ, американская разведка зафиксировала транспортировку оборудования, необходимого для ракетного запуска, в город Кусон, откуда был совершен пуск ракеты в мае.Источник в пентагоне отмечает, что в предыдущих случаях с момента транспортировки той техники до ракетного испытания обычно проходило не более шести дней, поэтому Пхеньян может приурочить пуск к отмечаемому в КНДР 27 июля национальному празднику в честь окончания Корейской войны.Напомним, что 4 июля КНДР запустила очередную баллистическую ракету. Россия заявляла, что это была ракета средней дальности, тогда как в США говорили о межконтинентальной ракете. 5 июля пуск обсудили на экстренном заседании СБ ООН. США, Франция и Великобритания сочли, что ответом на это должны стать новые санкции.