25.09 11:10 MIGnews.com

Израильтянка пропала без вести в Киргизии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Туристка из Израиля пропала без вести во время прохождения сложного маршрута ("трека") в горной местности Киргизии.Последний раз девушка выходила на связь вчера, 24 сентября.Исчезновению девушки предшествовал инцидент, в ходе которого один из участников горного похода сорвался с утеса и получил травму ноги. Пострадавший был спасенИзвестно, что она путешествовала по этой стране вместе с еще одним израильтянином и с двумя французами.В поисковой операции принимают участие посланники израильской фирмы, где девушка была застрахована накануне путешествия.Консул Израиля в Киргизии извещен о произошедшем, он работает в контакте с представителями страховой компании.