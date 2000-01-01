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Израильтянка пропала без вести в Киргизии25.09 11:10   MIGnews.com

Израильтянка пропала без вести в Киргизии

Туристка из Израиля пропала без вести во время прохождения сложного маршрута ("трека") в горной местности Киргизии.

Последний раз девушка выходила на связь вчера, 24 сентября.

Исчезновению девушки предшествовал инцидент, в ходе которого один из участников горного похода сорвался с утеса и получил травму ноги. Пострадавший был спасен

Известно, что она путешествовала по этой стране вместе с еще одним израильтянином и с двумя французами.

В поисковой операции принимают участие посланники израильской фирмы, где девушка была застрахована накануне путешествия.

Консул Израиля в Киргизии извещен о произошедшем, он работает в контакте с представителями страховой компании.
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