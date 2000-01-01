В Теннесии иммигрант устроил перестрелку у церкви

Инцидент произошел в пригороде столицы штата, Нэшвилле. По словам полиции, нападавший был вооружен двумя пистолетами и был одет в лыжную маску.
Мужчина открыл стрельбу по людям, находясь на парковке у церкви.
Всех пострадавших госпитализировали.
Жертвой стрельбы стала 39-летняя женщина, которая шла к своему автомобилю. Как рассказали в полиции, активное сопротивление стрелявшему оказал один из прихожан церкви, 22-летний Роберт Энгл. Он столкнулся с нападавшим на парковке, в последствии чего, получил тяжелую рану головы. Однако Энгл после этого добрался к своему автомобилю, достал пистолет и вернулся к церкви, чтобы остановить нападавшего. В полиции Энгла назвали "героем".
Причины инцидента пока не ясны. Его расследованием занимается ФБР. Версия теракта не рассматривается, уточнили в полиции. По словам очевидцев, нападавшего видели ранее среди прихожан, однако в последнее время он перестал приходить в церковь. Мэр Нэшвилла Меган Барри назвала случившееся "ужасной трагедией".