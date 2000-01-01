25.09 10:34 MIGnews.com

В Теннесии иммигрант устроил перестрелку у церкви

Gunman in church shooting is Emanuel Kidega Samson, 25. He has been released from hospital and will be charged with murder and att murder. pic.twitter.com/VuCUgJ3JIQ — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 24 сентября 2017 г.

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В американском штате Теннесси 25-летний Эммануэль Самсон, иммигрант из Судана, устроил стрельбу в церкви. Ее жертвой стала одна женщина, еще семь человек получили ранения. Об этом сообщает Fox News.Инцидент произошел в пригороде столицы штата, Нэшвилле. По словам полиции, нападавший был вооружен двумя пистолетами и был одет в лыжную маску.Мужчина открыл стрельбу по людям, находясь на парковке у церкви.Всех пострадавших госпитализировали.Жертвой стрельбы стала 39-летняя женщина, которая шла к своему автомобилю. Как рассказали в полиции, активное сопротивление стрелявшему оказал один из прихожан церкви, 22-летний Роберт Энгл. Он столкнулся с нападавшим на парковке, в последствии чего, получил тяжелую рану головы. Однако Энгл после этого добрался к своему автомобилю, достал пистолет и вернулся к церкви, чтобы остановить нападавшего. В полиции Энгла назвали "героем".Причины инцидента пока не ясны. Его расследованием занимается ФБР. Версия теракта не рассматривается, уточнили в полиции. По словам очевидцев, нападавшего видели ранее среди прихожан, однако в последнее время он перестал приходить в церковь. Мэр Нэшвилла Меган Барри назвала случившееся "ужасной трагедией".