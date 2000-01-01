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На пляже в Хайфе обнаружен мертвым 90-летний мужчина | Фото: AFP25.09 12:02   MIGnews.com

На пляже в Хайфе обнаружен мертвым 90-летний мужчина

Сегодня , 25 сентября на пляже Бат Галим в Хайфе был обнаружен без сознания 90-летний мужчина.

Трагедия произошла рано утром, спасателей на пляже еще не было. Мужчину вытащили из воды горожане, шедшие мимо пляжа на рыбалку.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшие на место провели серию реанимационных мероприятий, но вскоре были вынуждены констатировать смерть пожилого человека.
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