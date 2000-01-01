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Фото с пожара на фабрике фейерверков в 2012 году 25.09 12:13   MIGnews.com

Пожар на фабрике фейерверков в Индии: есть жертвы

В Индии на фабрике по производству фейерверков вспыхнул пожар, в результате которого, восемь человек погибли и еще 25 пострадали. Об этом сообщила газета Hindustan Times в своем Twitterв понедельник, 25 сентября.

Трагедия произошла на предприятии в деревне Кумардуби (штат Джаркханд).

На месте работают пять пожарных расчетов. Информация о причине возгорания не приводится.

Не исключено, что число жертв трагедии возрастет: здание обрушилось, и под завалами могут оставаться люди.

В Индии, в начале лета, прогремел взрыв на заводе по производству фейерверков. Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш, округ Балагхат. В результате взрыва погибли 25 человек, восемь получили ранения
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