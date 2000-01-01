25.09 12:40 MIGnews.com

Через 25 лет: израильскую знаменитость обвинили в секс-атаке

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На израильского певца и композитора Шломо Грониха подана жалоба о сексуальных домогательствах, совершенных 25 лет назад.Жалоба подана накануне награждения Грониха премией министерства образования за достижения в области музыки.Поет Меир Визельтир прокомментировал обвинения в интервью радио Галей ЦАХАЛ: “Я так понял, что женщина утверждает, что он ее 25 лет назад потрогал, когда ей было 17. Такое ее утверждение. Но еще больше я слышал про то, что она очень разозлилась из-за того, что он сказал ей, что из нее не получится певица. Она из-за этого очень обиделась. Она не стала певицей. И мне очень жаль, что человек, который хотел стать певцом им не стал”.Визельтир добавил: “Если бы я хотел подать заявление на такое, я, наверное, не стал бы ждать 25 лет. Я бы подал жалобу в возрасте 20-25 лет. Я бы не стал ждать до 40, и рассчитывать на то, что министр образования пересмотрит свое решение о премии”.Депутат Кнессета Бецалель Смотрич также отреагировал на скандал: “Никто не жалуется на пострадавших. Пусть жалуются хоть через 50 лет. Вопрос в том, что мы можем сделать с подобной жалобой спустя 25 лет. И ответ , к сожалению - ничего”.