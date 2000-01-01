25.09 13:06 MIGnews.com
Шотландия: человека убили с помощью лука и стрел
В Данди, Шотландия, полиция перекрыла несколько улиц после сообщений об убийстве человека.
Очевидцы сообщают, что убийство было совершено с помощью лука и стрел. Еще один человек получил ранения.
Убийству предшествовала “шумная вечеринка” в одной из квартир жилого дома, возле которого оно произошло.
По другой информации, человек был убит из арбалета.
После инцидента якобы был арестован тинейджер.
Никаких подробностей о жертве и ходе расследования на настоящий момент не сообщается.
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