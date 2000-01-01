25.09 14:32 MIGnews.com

У лидера Христианского Государства - судимость за убийство

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Лидер организации "Христианское государство — Святая Русь" Александр Калинин ранее был осужден за убийство, разбой и подделку документов. Об этом передают РИА Новости и РБК со ссылками источники в правоохранительных органах.Калинина был судим по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство с отягчающими обстоятельствами), ч.3 ст. 162 УК РФ (Разбой с незаконным проникновением в жилище или в крупном размере) и ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).Источник агентства отметил, что в 2002 году Норильский городской суд приговорил Калинина к восьми годам лишения свободы. Он не сообщил другие подробности о преступлениях.В сентябре Калинина арестовали на два месяца по делу о принуждении к совершению сделки или отказу от ее совершения (ч. 2 ст.179 УК РФ). По информации "Интерфакса" он свою вину не признал. В полиции отмечали, что дело возбудили из-за угроз применения насилия, поступавших в адрес зрителей киносети и угроз о причинении вреда и нанесении ущерба собственникам кинотеатров.Других членов "Христианского государства" обвинили в умышленном уничтожении имущества путем поджога из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 167 УК).Прокат фильма "Матильда", в котором рассказывается об отношениях российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, начнется в России 25 октября. Ранее крупнейшая в России объединенная сеть кинотеатров "Формула кино" и "Синема парк" отказались от его показа из-за угрозы безопасности зрителей.