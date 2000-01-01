25.09 17:50 MIGnews.com

Два беспилотника ЦАХАЛа потерпели крушение

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Два беспилотных самолета "Небесный всадник" (Skylark) ЦАХАЛа, упали на территории Палестинской автономии при выполнении рутинного облета местности.Крушение произошло в районе Бейт-Лехема и Хеврона в понедельник, 25 сентября.Солдаты ЦАХАЛа быстро определили места падения и нашли разбившиеся БПЛА. В настоящее время устанавливаются причины аварии.Военнослужащие заверили, что беспилотники не несли секретной информации, так что утечка данных исключена."Небесный всадник" разработала израильская компания "Эльбит маарахот" (Elbit Systems), который выпускается в двух модификациях.Базовая модель весит 7,5 килограмма, имеет размах крыльев около 3 м, способна нести 1,1 кг груза и находиться в воздухе до 6 часов. Обслуживается двумя операторами.В последний год участилось число аварий с участием этого БПЛА, отмечает Ynet.