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От рук террористов, в Сирии погиб российский генерал 25.09 07:45   MIGnews.com

От рук террористов, в Сирии погиб российский генерал

В результате обстрела со стороны террористов " Исламского государства", погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов, сообщает в воскресенье Минобороны России.

"Старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Асапов (во время обстрела) оказывал помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр эз-Зор", — уточнили в ведомстве. В результате "внезапного" нападения боевиков Асапов, по данным министерства, "получил смертельное ранение от разрыва мины".

Асапова посмертно представили к высокой государственной награде.

В воскресенье также стало известно, что под минометный обстрел в Дейр эз-Зоре попал корреспондент РИА Новости. Снаряд разорвался рядом с его машиной, журналист не пострадал.

На этой неделе российским военным удалось вырваться из окружения террористов "Джебхат ан-Нусры"*. Боевики 19 сентября атаковали позиции сирийской правительственной армии, окружив при этом наблюдательные пункты российской военной полиции под Хамой. Наступление террористов было остановлено, около 850 боевиков уничтожены.

Сирийская армия 5 сентября прорвала блокаду Дейр-эз-Зора со стороны ИГ, длившуюся более трех лет. Правительственные войска при поддержке российской авиации форсировали Евфрат в районе города, выбив боевиков из ряда населенных пунктов, и развивают наступление на восток.
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